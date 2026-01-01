71-годишена жена нанесе прободна рана на 66-годишния си приятел в Казанлък, съобщиха от плицията.
На 7 февруари е подаден сигнал от жената, че мъжът я тормози.
Той е ударил жена, като тя му е нанесла прободна рана.
Мъжът е откаран в Спешен медицински център, където е установено, че се нуждае от медицинска интервенция, но е отказал и напуснал лечебното заведение.
По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.