71-годишена жена нанесе прободна рана на 66-годишния си приятел в Казанлък, съобщиха от плицията.

На 7 февруари е подаден сигнал от жената, че мъжът я тормози.

Той е ударил жена, като тя му е нанесла прободна рана.

Мъжът е откаран в Спешен медицински център, където е установено, че се нуждае от медицинска интервенция, но е отказал и напуснал лечебното заведение.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.