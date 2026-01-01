Жена на 20 години е пострадала след удар с ритник пред дискотека в Стара Загора, при който е загубила съзнание и е получила травма на зъб. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Пребиха мъж пред дискотека в Стара Загора

На 27 юни в 03:38 ч., в Първо РУ-Стара Загора е постъпил сигнал от 20-годишна жена за нанесен удар с ритник от 34-годишен мъж пред дискотека в Стара Загора, вследствие на което потърпевшата изгубила съзнание, паднала на земята и при падането си е счупила част от зъб.

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На място е изпратен полицейски екип. Установена е потърпевшата, която впоследствие е отведена в ЦСМП, където е установено счупване на част от зъб.

Мъжът не е установен. Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава.