Мъж на 55 години е задържан в пернишкото село Студена, след като е установено, че управлява лек автомобил с 2,21 промила алкохол. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

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На 26 юни, около полунощ, в пернишкото село Студена бил спрян за проверка лек автомобил „Мицубиши“, управляван от 55-годишен местен жител. При изпробването му с техническо средство за употреба на алкохол били отчетени 2,21 промила в издишания въздух.

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Мъжът дал кръвна проба за химичен анализ. той е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. Автомобилът не е негова собственост и не е иззет.