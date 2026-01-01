Националният съвет за тристранно сътрудничество се събра на извънредно заседание в Гранитната зала на Министерския съвет.

Финансовият министър Гълъб Донев предложи първа точка в заседанието да е проектът на НЗОК, втора точка да е закон за ДОО и трета точка проект на закона за държавния бюджет за 2026 година.

"Този бюджет не включва наши политики, но при неговата подготовка започваме да прилагаме нашите принципи, за които получихме доверието на избирателите - реализъм, честност, нормализация, балансиран подход, съхраняване на права и доходи. Умелото стабилизиране на публичните финанси без шокови решения е необходимо условие за бюджет 2027, в който ще бъдат включени нашите политики", обясни Донев.

"Получихме критика за липса на достатъчно амбиция и смелост в Бюджет 2026, очакванията към бюджета за тази година са различни и често нереалистични", каза той и допълни, че чуват всяко становище и внимателно разглеждат всяко предложение. Донев каза още, че е наясно с исканията на протестиращите държавни служители. Въпросите им тепърва ще бъдат дискутирани.

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Основен акцент в дневния ред са ключовите финансови законопроекти, свързани с държавния бюджет за 2026 г.

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