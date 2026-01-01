При полицейска проверка в село Трескавец, община Антоново, е установен мъж, който е управлявал колесен трактор без да притежава свидетелство за правоуправление. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Търговище.

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На 28 юни около 9:20 ч на ул. „Г. Димитров“ в Трескавец е извършена полицейска проверка на колесен трактор „Митцубиши Д1550“, управляван в посока центъра на селото от 76-годишен мъж.

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В хода на проверката е установено, че водачът е неправоспособен.