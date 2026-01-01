Четирима полски туристи, блокирани в каньона Джѝпе в община Химара (Югозападна Албания), бяха спасени след осемчасова операция, съобщи Евронюз Албания.
Според медията туристите са били блокирани в каньона от вчера по обяд след падане в пропаст, докато са вървели по стръмен терен. Един от тях е получил фрактура.
📍Kanionet e Gjipesë/8 orë përpjekje intensive të Policisë dhe shërbimeve të tjera, në një terren të thepisur dhe me rrezik për jetën, për të lokalizuar dhe shpëtuar 4 turistë polakë.https://t.co/zBAu77bKzQ pic.twitter.com/vAiOGjHb8J— Policia e Shtetit (@PoliciaeShtetit) June 29, 2026
След получаване на сигнал за помощ служители на полицейския участък в крайбрежното селище Дърмѝ, пожарникари от Химара, хеликоптер на албанските въоръжени сили и медицински екип са се отправили към мястото, където са били блокирани туристите. В спасителната операция са се включили и алпинисти от Силите за бързо реагиране на Албания.
Туристите са изведени от мястото на два курса, а при пристигането на спасителните екипи на лицето с фрактура е била оказана първа медицинска помощ.
Албанските власти призовават туристите да избягват придвижване по трудни маршрути без специализирани водачи и без необходимата екипировка, за да избегнат подобни инциденти.