Велинградски полицаи задържаха мъж за притежание на наркотици.Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

В събота вечерта на една от улиците в курортния град автопатрул извършил проверка на 37-годишен велинградчанин.

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Установено е, че той държи в себе си три полиетиленови пликчета със суха тревиста маса. След направен полеви наркотест се оказало, че съдържанието реагира положително на синтетичен канабиноид.

Дрогата е иззета, а притежателят и задържан в ареста за срок от 24 часа. По случая се води бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.