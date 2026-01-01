Военновъздушните сили са в пълна готовност да се включат в гасенето на пожари от въздуха. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на посещение в 24-а авиобаза – Крумово, където провери готовността на екипажите и авиационната техника в началото на летния сезон. Министърът се срещна с командира на авиобазата бригаден генерал Димитър Павлов и с командира на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев.

За гасене на пожари тази година Министерството на отбраната ще използва четири хеликоптера AS 532 AL „Cougar“, два хеликоптера Ми-17 и за първи път самолет C-27J „Spartan“, оборудван със системата Guardian.

„Тази система трябва да докаже своята ефективност, преди да започнем да разчитаме изцяло на нея, но за първа година имаме готовност и със „Spartan“ да участваме в гасенето на пожари“, заяви министър Стоянов.

По думите му през тази година Военновъздушните сили разполагат с повече авиационна техника и достатъчно подготвени екипажи.

„Ще изпълним нашата мисия така, както се полага“, подчерта министърът. Министерството на отбраната разполага и с 22 формирования, които са оборудвани и подготвени за реакция при бедствия и пожари.

Димитър Стоянов беше категоричен, че няма да има намаляване на възнагражденията в Министерството на отбраната. “От началото на годината всички заплати в системата са увеличени с 5%, а средствата за персонал в предложения от правителството бюджет са повече от предходната година”, обясни той.

По повод присъствието на американски самолети у нас министър Стоянов съобщи, че мисията им в България е приключила. „Вчера излетя и последният самолет от летище “Васил Левски”- София, в изпълнение на решението на Министерския съвет“, каза още министърът.