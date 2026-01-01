На 27 юни на пътя София-Варна в община Търговище, до разклона за село Лиляк, е извършена полицейска проверка на влекач „Волво ФХ 480“с шуменска регистрация – фирмена собственост. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Търговище.

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В хода на проверката е установено, че водачът е неправоспособен и управлява МПС, след като в едногодишен срок е наказан по административен ред за същото деяние с влязла в сила присъда на 11 февруари 2026 г.

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По случая е започнато бързо полицейско производство.