Задържаха 45-годишен шофьор, след като е установено, че управлява автомобил с 1,99 промила алкохол.

На 27 юни, около 17:15 ч на пътя София-Варна в община Антоново е извършена полицейска проверка на лек автомобил „Рено Лагуна“ с варненска регистрация, управляван в посока София от правоспособен 45-годишен водач от с. Прелез, област Разград.

Шофьор от Перник е задържан с 2,63 промила алкохол

По надлежния ред – с тхническо средство алкотест „Дрегер“ е установено, че водачът е управлявал автомобила с концентрация на алкохол в издишания от него въздух 1,99 промила.

Взета му е кръвна проба за химическо изселдване.

Водачът е задържан в РУ-Омуртаг. По случая е започнато бързо полицейско производство по описа на управлението