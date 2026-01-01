Пребиха и ограбиха млади мъже в Стара Загора, съобщиха от полицията.

На 27 юни е подаден сигнал от Спешния медицински център за лица, които се явили за преглед с порезни рани и наранявания, получени от сбиване в парк.

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Установени са пострадалите - двама мъже на 19 и 22 години. Извършени са разпити. Като извършители на деянието са установени двама мъже на 36 и 33 години, те са били задържани.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата на прокуратурата, че са били отнети 20 евро от 19-годишен мъж без негово съгласие, с намерения да се присвоят, като за това е употребена сила - нанесен побой и порезни рани.