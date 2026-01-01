Жител на Ракитово е задържан за извършена от него вандалска проява. В РУ-Велинград се получил сигнал от охранителна фирма за възникнал инцидент в игрална зала в Ракитово. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

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Към мястото незабавно бил насочен автопатрул от местния полицейски участък. Униформените установили, че агресивен 36-годишен посетител от родопското градче е повредил дисплей на игрален автомат.

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Спрямо него се води бързо производство под надзора на прокуратурата, а размерът на нанесената щета е в процес на изясняване.