19-годишен младеж е задържан за повреждане на детски атракциони в Търговище, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 27 април 2026 г. е подаден сигнал в полицията за увреждане на монетници на три детски увеселителни атракциони – мини колички, намиращи се в пешеходната зона в централната част на града.

Криминалисти от Районното управление в Търговище установили в рамките същия ден на подаването на сигнала, че извършител е 19-годишен младеж от същия град. Нанесената от него щета е на стойност от около 1000 евро.

Същият е задържан за срок до 24 часа. Той е известен на полицията с употреба на наркотични вещества и нарушения на обществения ред. По случая е започнато бързо полицейско производство.