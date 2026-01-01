Най-тежката гореща вълна, регистрирана някога в Европа, обхвана централните и източните части на континента и започна да се разпростира към Украйна, която се опитва спешно да подготви своята енергийна мрежа, силно пострадала от войната, за предстоящия удар на екстремните жеги.

Горещата вълна първо обхвана Западна Европа миналата седмица, като доведе до рекордно високи температури и натовари болниците, транспортните мрежи и електроенергийните системи на континент, чиято инфраструктура не е изградена да издържа на подобни екстремни горещини и където климатизацията не е широко разпространена.

От 21 юни насам в Европа са регистрирани над 1300 смъртни случая над обичайното ниво, според здравната агенция на ООН. Сред жертвите има няколко малки деца, починали в заключени автомобили, както и младежи, удавили се, докато са търсели спасение от непоносимата жега в неохраняеми места за плуване.

Франция съобщи за най-малко 74 смъртни случая вследствие на удавяне от 18 юни насам, а Полша обяви, че само на 28 юни са се удавили 17 души, предаде АФП.

„Правя същото като всички останали – опитвам се да стоя на сянка и да пия много вода. Надявам се само политиците да осъзнаят ситуацията и да започнат да предприемат правилните мерки“, каза жителката на Виена Сузане, намираща се на брега на река край австрийската столица.

Балканите се подготвят за температури до 40°C, а пожарникарите в Босна и Херцеговина се борят с пожари, избухнали заради жегите.

Очаква се най-малко 130 милиона души в Европа да понесат температури над 35°C, при 190 милиона на 28 юни, според анализ на АФП.

Според групата учени World Weather Attribution тази гореща вълна е най-тежката, регистрирана досега в Европа, и би била „практически невъзможна“ толкова рано през лятото без влиянието на изменението на климата.

В Германия, Полша и Чехия бяха подобрени рекордите за най-високи температури за всички времена, а във Великобритания и Швейцария – рекордите за месец юни. | БГНЕС