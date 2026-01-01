Британска туристка е починала на къмпинг в Западна Франция, а тригодишно дете е било намерено мъртво в автомобил край Париж на фона на продължаващата гореща вълна, обхванала голяма част от Европа.

Жената е била отседнала със съпруга си в къмпинг в крайбрежния град Ла Транш-сюр-Мер, когато внезапно се е почувствала зле. Служител на къмпинга е потвърдил пред британски медии, че тя е починала вследствие на сърдечен удар. Очевидци съобщават, че на място са пристигнали няколко линейки и полицейски екипи.

Смъртта ѝ идва в момент, когато температурите във Франция надхвърлят 40 градуса по Целзий.

Гореща вълна парализира Франция: Температурите достигат 40 градуса

В четвъртък тригодишно момче беше открито мъртво в автомобил в предградието Сен Грасиен край Париж. По данни на полицията детето е било намерено от родителите си в колата пред дома им. Температурите във френската столица са достигнали 41 градуса.

Случаят е третият смъртен инцидент с дете, свързан с горещините във Франция през последните дни. По-рано тази седмица братче и сестриче на две и четири години загинаха, след като бяха оставени в нагорещен автомобил в Южна Франция.

Метеоролозите предупреждават, че т.нар. „топлинен купол“, обхванал Западна Европа, създава сериозни рискове за здравето и живота на хората.

Франция регистрира най-горещия ден в историята на наблюденията си, като средната температура за страната достигна рекордни стойности. Властите съобщават за увеличение на смъртните случаи, свързани с екстремните горещини.

Заради жегите са въведени ограничения в редица европейски държави. Във Франция са променени графиците на училища и транспортни услуги, а някои от най-посещаваните туристически обекти, включително Айфеловата кула и Лувърът, работят с намалено работно време.

В Испания властите свързват над 200 смъртни случая с екстремните температури само за няколко дни. В Италия 16 града, сред които Рим, Милано, Флоренция и Торино, са под предупреждение за опасни горещини.

Междувременно Великобритания отчете най-горещия юнски ден за годината, а в части от Англия и Уелс беше обявена най-високата степен на предупреждение за жеги.