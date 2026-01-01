Велинградски криминалисти иззеха наркотици от частен дом. Малко по-рано притежателят им бе засечен да шофира под тяхното въздействие, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Вчера автопатрул на Районното управление във Велинград спрял за проверка „Опел“, управляван от 34-годишен жител на курортния град.

Оказало се, че той е зад волана под въздействието на наркотични вещества. Екипи на група „Криминална полиция“ при РУ-Велинград извършили проверка и на жилището му. Станало ясно, че шофьорът съхранявал в една от стаите полиетиленов плик със суха зелена листна маса.

След направен полеви наркотест пробата реагирала положително на канабис с обща маса малко над 23 грама. Мъжът е задържан за срок от 24 часа в ареста на РУ-Велинград, а дрогата е иззета. Работата по случая продължава под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.