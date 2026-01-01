Над 600 сграда на учебни заведения са ремонтирани, каза министърът на образованието Георги Вълчев по време на откриването на 230 литературни табели във врачанското село Челопек. Някои от дейностите няма да приключат, работи се в най-кратки срокове да са завършени, но е създадена организация за нормално начало на учебната година, добави Вълчев.

По думите му в някои учебни заведения има напрежение. Например родителите в една столична гимназия в знак на протест срещу незавършили ремонти искат да отиват с каски на първия учебен ден. В Пловдив също има напрежение в Националната гимназия „Св. св. Кирил и Методий", но се надявам да имаме нормално откриване на новата учебна година, каза още министърът на образованието.

Той добави, че няма притеснения за кадровата обезпеченост в системата на образованието.