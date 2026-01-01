В медицината нито технологиите, нито алгоритмите, нито изкуственият интелект могат да заменят човечността и надеждата, която лекарят е способен да дари на пациента. Знанията на лекаря са съпреживяване на човешката болка и желание да помагаш на някой в беда. Това заяви президентът Илияна Йотова, която участва в тържественото откриване на академичната 2026/2027 година в Медицинския университет - София. Церемонията събра новоприетите студенти от всички факултети на университета и Медицинския колеж „Йорданка Филаретова“, преподаватели, представители на институции, директори на болници.

В приветствието си към първокурсниците президентът Йотова заяви, че с приема в най-стария медицински университет в България те вече са направили първата успешна крачка в живота. „Удовлетворението ви ще става още по-голямо, защото един ден вие ще си кажете: „Избрах не само професия, избрах моята мисия и призвание“, посочи държавният глава. Тя допълни, че в процеса на обучение студентите може да се сблъскат със съмнения дали са поели по правилния път и дали ще се справят с големия обем знания, но те не бива да се отчайват и отказват.

„Има професии, които изискват много компетентност и знания. Има професии, които изискват смелост, кураж, воля, решителност. Лекарската професия изисква всичко това заедно“, каза Илияна Йотова, като добави, че няма нищо по-силно от това да видиш надеждата в очите на болен човек. Илияна Йотова заяви, че бъдещите лекари ще разчитат на високите технологии, силно развити и в медицината, но те са само инструмент в ръцете на медика.

Президентът се обърна и към преподавателите от Медицинския университет с думи на признателност. „Вие сте невероятен пример за младите хора, защото ще ги учите не само как се прилага знанието, а и как се прилага надеждата, любовта, човечността. Този тих пример е може би най-ценният“, каза Илияна Йотова на преподавателите. Държавният глава отбеляза авторитета, с който се ползва Медицинският университет благодарение на специалистите и учените му, разработваните съвместни проекти, високото ниво на преподавателска дейност. „Неслучайно е голям интересът към Медицинския университет и от млади хора от много страни в чужбина, които идват да учат в София“, каза Илияна Йотова.

Президентът посочи, че бъдещите студенти ще могат да разчитат не само на преподавателите си, но и на семействата си и бъдещите си колеги за подкрепа.