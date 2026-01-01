Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова украинския си колега Володимир Зеленски да прекрати атаките срещу руската петролна и горивна инфраструктура. По думите му украинските удари по рафинерии и други обекти за производство на горива допринасят за недостига на дизел, на фона на рязкото поскъпване на петрола заради войната между САЩ и Иран.

Украйна от месеци нанася удари по руски петролни съоръжения, като атаките значително намалиха капацитета на страната за рафиниране и доведоха до проблеми с вътрешните доставки. В отговор Москва ограничи износа на дизелово гориво.

„Г-н Зеленски трябва да направи едно нещо. Трябва да спре да унищожава дизеловото гориво в Русия, защото това причинява недостиг на дизел“, заяви Тръмп по време на посещението си в Ирландия в неделя.

Дизелът е основно гориво за камиони, влакове, трактори и плавателни съдове. Цената му в САЩ надхвърли 6 долара за галон в петък за първи път, според Американската автомобилна асоциация (AAA). Това се случи, след като цената на петрола надхвърли 108 долара за барел на фона на военния конфликт в Близкия изток.

Допълнителен натиск върху енергийните пазари оказва и напрежението около Ормузкия проток, през който преди конфликта са преминавали около една пета от световните петролни доставки. САЩ и Иран се борят за контрол върху стратегическия воден път.

Междувременно Саудитска Арабия временно спря работата на петролопровода „Изток–Запад“ – ключов алтернативен маршрут за износ на саудитски петрол през Червено море – след атака с дронове, за която Рияд и Багдад заявиха, че е била извършена от територията на Ирак.

Тръмп обаче заяви, че поскъпването на дизела не е „причинено от Близкия изток“, а го свърза с войната между Русия и Украйна.

През август Русия е изнасяла около 150 000 барела дизел дневно – с 81% под петгодишната средна стойност, според данни на Vortexa.

Украйна, чиято енергийна инфраструктура също е многократно атакувана от Русия, твърди, че руските рафинерии и други петролни съоръжения са легитимни военни цели. Киев заявява, че ударите имат за цел да ограничат приходите, с които Москва финансира войната, както и да намалят способността на Русия да снабдява армията си.

Цените на дизела достигат рекордни нива

Цената на дизела в САЩ е нараснала с повече от 55% от началото на войната между САЩ и Иран, изпреварвайки поскъпването на бензина, което е около 40%.

Според анализ на данните дизелът е на път да отбележи най-голямото годишно процентно увеличение в историята на наблюденията.

Макар поскъпването да се усеща по-слабо от шофьорите на леки автомобили, по-високите цени на дизела обикновено увеличават разходите на бизнеса. Част от тях впоследствие се прехвърлят върху потребителите чрез по-високи цени на стоките и услугите.

Освен поскъпването на суровия петрол, натиск върху цените оказват и проблемите с рафиниращите мощности. Рафинерии в Близкия изток и Русия са били повредени в резултат на военните действия.

„Рафинериите вече работят с максимален капацитет за производство на дизел. Просто не можем да произведем повече дизел от системата“, заяви пред CNN Анди Липоу, президент на Lipow Oil Associates.

Ограниченията върху износа на горива от Китай също допринасят за покачването на цените.

Украйна продължава ударите по руската петролна инфраструктура

Според анализ на CNN от юли Украйна е атакувала руски петролни съоръжения повече от 300 пъти от началото на пълномащабната война през 2022 г. Ударите са нарушили доставките в различни части на Русия и са принудили някои бензиностанции да ограничат продажбите.

Часове преди изявлението на Тръмп украинските военни съобщиха, че са атакували петролна рафинерия в руската република Татарстан.

По данни на украинската страна при нощната атака е била поразена рафинерията TANECO в Нижнекамск. Операцията е била извършена съвместно със Службата за сигурност на Украйна и Главното разузнавателно управление.

Властите в Татарстан съобщиха, че двама цивилни са загинали, а други са били ранени при атаката.