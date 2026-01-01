Няма разминаване, ние не сме казвали, че няма човешка намеса, а че ще проверим всички възможни версии. Акцентирахме, че има подценяване не само при „ЕМКО”, а и при всички, които стопанисват и охраняват тези складове на тази дейност. Тя очевидно е опасна, очевидно и ситуацията, в която се намира светът, създава източници на повишена опасност и охраната трябва да бъде съобразена с това, включително и начина, по който се съхраняват тези изключително опасни вещества и предмети. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Той коментира и проверката, която е извършена преди дни.

Припомняме, че на 12 септември пожар и последвал взрив в склад на завод "ЕМКО" за боеприпаси в дряновското село Горни Върпища вдигна властите на крак. Областният управител на Габрово Кристина Сидорова посочи, че няма жертви и пострадали. Активирана беше системата BG-Alert. По данни на управителя служителите са били евакуирани веднага. От МВР увериха, че няма опасност за населението в близките населени места.

Той подчерта, че свикването на Консултативния съвет по национална сигурност (КСНС) е изцяло в правомощията на президента.

Очаквайте подробности!