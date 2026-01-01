Вероятно през тази седмица ще представим нашите предложения за подобряване на дисциплината в училище и те са в три групи. Едната е свързана с наказанията и преди да се стигне до крайната мярка за изключване, трябва да има серия от по-леки наказания, за да може учителят да предупреждава с тези наказания ученика, каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев в сутрешния блок на БНТ.

Той обясни, че втората серия от мерки ще бъде насочена към едно профилиране на добрите способности на учениците, за да се види къде са техните силни страни. “Целта е да се подскаже на семейството и на останалите учители как детето може да бъде стимулирано. Ще има и чисто организационни мерки, за да се знае кой носи отговорност за дисциплината в едно училище“, обясни министър Вълчев.

По думите му, ако се фокусираме само върху това да има ли оценка за дисциплина или не, отново няма да решим проблема. „Тази тема ще се подложи на обсъждане, но то няма да трае години. Ще се съобразим с всичко положително и разумно и трябва да го въведем, защото няма как всеки да не признае, че дисциплината в българското училище не е добра“, отбеляза образователният министър.

Дали сме си една година време, за да можем много внимателно да променим модела „парите следват ученика“, който е изчерпил изцяло своята философия, каза за пореден път министър Георги Вълчев. Неслучайно през годините толкова много корекции са добавени към основната формула, но въпреки това и до днес този модел всъщност обрича малките училища на оцеляване, а не на развитие, не дава шанс на децата да получат добро образование. В рамките на следващата година ще предложим нов модел на финансиране на училищата, каза министърът.

По повод резултатите на българските ученици на международното изследване PISA, министърът каза, че трябва да се променят програмите, да има ново съдържание и нови учебници. Трябва да променим тази тенденция за учебници, които се пишат на неразбираем за учениците език.

Министър Георги Вълчев съобщи, че ще има срещи в Министерството на финансите, свързани с учителските заплати. Той каза, че е създадена и работна група, която да подготви текстове за промени във висшето образование.