Министерството на образованието и науката (МОН) представи данните за България от PISA 2025, основните изводи от тях и следващите стъпки за подобряване на образователните резултати.

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Резултатите за поредна година не са добри. Имаме спад и в двете основни области, които бяха на фокус в изследването - и в математиката, и в областта на четенето. Toва каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев.

Резултатите показват, че в българския образователен модел - такъв, какъвто е в момента, има проблем. Трябва да се научим ясно да изговаряме проблемите на глас, ако ги маскираме зад фалшиви статистики, те няма да бъдат решени, посочи той.

Това са проблеми, които започнахме да очертаваме, когато този управленски екип стъпи в МОН, не се крият в начина на преподаване и учебното съдържание.

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По думите му са допускани грешки в реформите, които са правени в образователната система и сега е нужно да се очертаят проблемните области, за да се предприемат мерки за следващите години.

Не искаме да припишем тези слаби резултати на предишните управления в МОН. Трябва да осъзнаем, че това е обща отговорност. Трябва да започнем да говорим открито за проблемите, които са се трупали, обясни Вълчев.

Резултатите показват, че продължава да се задълбочава образователното неравенство. В много училища у нас, особено там, където има много социално уязвими. Там има проблем с елементарната грамотност. В следващите месеци ще предложим серия от мерки. Една от тях е промяната на принципа "парите следват ученика". Тази мярка целеше да създаде конкуренция между българските училища, посочи още той. Според министъра така се създаде нездрава конкуренция между училищата.

Пълните резултати от PISA 2025 можете да видите ТУК.