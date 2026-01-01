Книгата е част от нашия свят, от изграждането ни като личности и винаги ще бъде такава. Toва каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев при откриването на 14-ото издание на „Алея на книгата“ в София.

Той посочи, че четенето е изключително важен елемент от живота на съвременния човек, но в днешното забързано време ние обикновено четем хаотично - през телефоните, рекламите или през подхвърлени текстове. „Четенето изисква усамотение, общуване с думите, общуване с идеите на автора, осмисляне – нещо, което ни липсва в днешно време. Надявам се със събития като „Алея на книгата“ да върнем именно това“, каза проф. Вълчев.

В навечерието на новата учебна година той призова всички възрастни – родители, баби и дядовци, каки и батковци, да хванат за ръка своите деца и да ги отведат до щандовете и до книгите. „Не беше далеч в миналото времето, когато едни от най-очакваните подаръци на детските празници бяха детските книжки. Нека да вървим в тази посока, защото само това може да изпълни с вяра и оптимизъм бъдещето на България“, каза още министър Вълчев при откриването на изложението.

То се организира за 14-а поредна година от Асоциация „Българска книга“ в партньорство с Министерството на образованието и науката, Столична община, ArtSofia, Министерството на културата, БТА, ЕкоПак България АД, „Демократична мозайка“ и Reading Trolls. Тази година на „Алея на книгата“ са представени над 150 издателства, разположени в 69 шатри в градинката на НДК и на бул. „Витоша“. Изложението ще продължи до 13 септември. Председателят на Асоциация „Българска книга“ Петя Господинова благодари на МОН за подкрепата при провеждането на Похода на книгите, в който известни личности четат книжки на деца и ученици в детски градини и училища.

Откриването на тазгодишната „Алея на книгата“ започна с четене на откъс от „Патиланско царство“ на Ран Босилек от писателката Вера Накова и малката любознателна читателка Мишел Стоянова.

В събитието участваха още заместник-кметът на София Ирина Дакова, председателят на Комисията по културата и медиите в Народното събрание Антон Кутев, кметът на район „Триадица“ Димитър Божилов, председателят на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев, изпълнителният директор на НДК Ия Петкова, директорът на Столичната библиотека Марчела Борисова и др.