Паметник на Христо Ботев ще бъде открит на 15 септември в двора на училището в Батановци, носещо името на поета и революционер, съобщиха от Община Перник. Церемонията по откриването е насрочена за 9:30 ч. в първия учебен ден. Монументът вече е поставен в двора на образователната институция.

Средствата за изработването и монтажа на паметника са събрани с подкрепата на Община Перник, Кметство Батановци, жители на града, общински съветници, местни фирми и политически партии.

Паметникът ще посреща учениците в двора на училището и ще напомня за делото, идеалите и саможертвата на Христо Ботев.

Инициативата за поставянето му е на кмета на Батановци Радослав Петров и на местния жител Милослав Милчев. По тяхна идея в населеното място предстои да бъде поставен и паметник на Васил Левски. Необходимите средства за него също са събрани, а монументът ще бъде на площада в града.

С поставянето на двата паметника инициаторите целят да съхранят паметта за две от най-значимите личности в българското националноосвободително движение и да предадат техния пример на младите поколения.

През март т.г. Общинският съвет в Перник взе решение в областния град да бъде поставен паметник на писателя Иван Вазов. Предвижда се монументът да бъде разположен върху готов фундамент в района на Общинския комплекс „Дворец на културата“.