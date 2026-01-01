Броят на товарните кораби, преминаващите през Ормузкия проток през уикенда е спаднал до едноцифрено число на ден, оставайки значително под 10-дневната средна стойност от 14. Това показват предварителните данни от системите за проследяване на кораби, цитирани от Ройтерс.

През уикенда четири кораба напуснаха Персийския залив през протока, а десет кораба са влезли.

Цифрите не включват кораби, които може да са пресекли пролива с изключени транспондери на системата за автоматична идентификация (AIS), за да избегнат засичане.

Един кораб е бил ударен от неизвестен снаряд при преминаване през протока, съобщи вчера Службата за морска търговия на Великобритания. Няма информация за състоянието на екипажа, оценката на щетите и въздействието върху околната среда са неизвестни.

Междувременно жизненоважният нефтопровод Изток-Запад в Саудитска Арабия, който допринесе за облекчаване на последиците от блокадата на Ормузкия проток, беше временно изведен от експлоатация вследствие на атака с дрон, идваща от Ирак, съобщиха саудитски официални представители.

Преди началото на войната с Иран на 28 февруари през пролива обикновено преминаваха около 125 големи търговски кораба на ден, включително танкери, газовози, кораби за насипни товари и контейнеровози, които осигуряваха около 20 процента от дневните доставки на суров петрол и втечнен природен газ в света.

Американската блокада на корабоплаването, свързано с Иран, е спряла износа на ирански суров петрол, откакто бе въведена отново в средата на юли.

В пролива Баб ел-Мандеб през събота и неделя са преминали съответно 24 и 27 кораба за превоз на стоки, както показват данните за проследяване, в сравнение със средно около 27 кораба през последните 10 дни.