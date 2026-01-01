Трафикът през Ормузкия проток е под средния за деня, сочат данните на наблюдателите. Американските военни обаче съобщиха, че се ескортирали 40 кораба през ключовия воден път на фона на размяната на удари с Техеран.

Шест търговски кораба са преминали през Ормузкия проток през последното денонощие, което е значително по-малко от средния дневен брой от 13, съобщиха платформите, следящи корабоплаването. Реалният брой на преминаващите кораби обаче не е ясен, тъй като много плавателни съдове изключват предавателите си от съображения за сигурност, пише БНР .

От своя страна американските военни обявиха, че са ескортирали 40 търговски кораба, превозващи 18 милиона барела петрол през Ормуз. Това е рекорд за военновременните операции в района, подчертава Си Ен Ен. По време на операцията американските сили са нанесли удари по близо 60 ирански военни цели около водния път и са унищожили няколко противокорабни крилати ракети.

По-рано Кувейт съобщи, че е прехванал ракети и дронове след нови ирански удари по американските съюзници в Персийския залив. Иранската държавна телевизия обяви, че нападението срещу Кувейт е в отговор на американските престъпления срещу иранския народ, визирайки удара в Южен Иран, при който загинаха четирима души, а над 50 бяха ранени на сватбено празненство.

Техеран атакува американски бази и в Йордания, Обединените арабски емирства и Бахрейн.

Ормузкият проток е един от най-важните енергийни маршрути в света. Тесният морски проход между Иран и Оман свързва Персийския залив с Оманския залив и Индийския океан. През него традиционно преминава значителна част от световните доставки на петрол и природен газ.

Преди началото на конфликта през протока са преминавали около 20 милиона барела петрол дневно. Военните действия и опасността от атаки обаче доведоха до рязък спад на корабоплаването.

На този фон американските военни започнаха да ескортират търговски кораби през определени маршрути в опит да гарантират безопасното им преминаване. Във вторник американските сили са съпроводили 40 търговски кораба, превозващи общо около 18 милиона барела петрол.

Ормузкият проток е от критично значение за световната икономика. Всяко продължително ограничаване на корабоплаването през него може да доведе до сериозни сътресения на енергийните пазари, да повиши цените на петрола и горивата и да засили инфлационния натиск в редица държави.

Сигурността на корабоплаването остава основен проблем. Част от корабните компании избягват района или ограничават операциите си заради опасения от атаки, което допълнително усложнява доставките на енергийни суровини.

Значението на протока се определя не само от географското му положение, но и от липсата на лесни алтернативи. Затова дори краткотрайно прекъсване на трафика може да има последици за пазарите далеч извън Близкия изток.