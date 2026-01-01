Седем товарни кораба са преминали през Ормузкия проток в четвъртък спрямо 17 ден по-рано, сочат първоначалните данни на платформата за проследяване на корабоплаването „Кплер” (Kpler), предаде Ройтерс. През ключовия морски път са преминавали средно по 15 кораба на ден през последните 10 дни.

Сред седемте кораба, преминали вчера през протока, са били два танкера със среден размер, един много голям танкер за втечнен природен газ (VLGC), един средноразмерен кораб за превоз на сухи насипни товари от типа „Ултрамакс” (Ultramax), танкер за междинни товари и два химически танкера, според данните на „Кплер”.

Четири от корабите са излезли от протока – двата химически танкера, танкерът със среден размер и танкерът за междинни товари.

Танкерът с втечнен газ, корабът от типа „Ултрамакс” и танкерът със среден размер са навлезли в протока.

Данните подлежат на изменение, тъй като някои кораби обикновено изключват транспондерите си по време на плаване.

На този фон посредниците в преговорите за прекратяване на войната между САЩ и Иран отново поставиха акцент върху отварянето на Ормузкия проток. Техеран се е съгласил да изготви списък с условия за възстановяване на нормалното корабоплаване, след като катарски пратеник призова Иран да спазва свободата на корабоплаване.

Високопоставен ирански източник заяви в сряда, че Иран и Оман продължават да работят по детайлите на споразумение за Ормузкия проток, след като Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че двете държави са се договорили как да си поделят контрола върху протока и приходите от него.

Междувременно 17 товарни кораба са преминали през протока Баб ел Мандеб – друг ключов маршрут за корабоплаването в Близкия изток. Шест от тях са навлезли в протока, а 11 са го напуснали, според „Кплер”.