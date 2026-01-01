Иран планира да наложи такси за търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток, съобщи днес Министерството на външните работи в Техеран, цитирано от ДПА.

Страната вече работи с Оман върху “механизми за мониторинг на сигурността, защита на околната среда и борба с престъпленията в морето”, заяви говорителят на министерството Есмаил Багаи, цитиран от ирански медии.

Той обясни, че таксите ще бъдат налагани за морските услуги, предоставяни на корабите.

Спорът за транзитните права през протока - ключов международен маршрут за петрол, газ и торове - се смята за един от основните фактори за неотдавнашната ескалация на военния конфликт между Вашингтон и Техеран.

Преди САЩ и Израел да започнат война срещу Иран на 28 февруари, корабоплаването през протока беше спокойно, без пътни такси или такси за транзит.

Ормузкият проток е широк едва около 39 км в най-тясната си част.

След като и Иран, и Оман обявиха максималните 12 морски мили (22,2 км), позволени съгласно Конвенцията на ООН по морско право, за свои териториални води, в протока вече няма международни води.

Конвенцията гарантира правото на транзитно преминаване и забранява блокадите за търговски кораби. Иран не приема тази правна позиция.

Целта на САЩ е да възстановят предвоенното равнище на транзит на петрол и газ през Ормузкия проток, заяви в събота американският вицепрезидент Джей Ди Ванс.