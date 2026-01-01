Експлозии са били чути в района на Ормузкия проток в Южен Иран, съобщават местни медии, цитирани от ДПА.

Взривове са били чути в района на остров Кешм, както и край градовете Сирик и Минаб. Държавната информационна агенция ИРНА съобщава за експлозиите, позовавайки се на официални източници. Засега не са известни причините за тях и точните обстоятелства около случилото се.

Напрежението около Ормузкия проток

Ормузкият проток се превърна в една от централните точки на конфликта между САЩ и Иран. Американските въоръжени сили наскоро атакуваха няколко ирански петролни танкера в протока и в района.

От Вашингтон заявиха, че ударите са били в отговор на атаки на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция срещу американски военни кораби в региона.

САЩ и Иран си размениха удари, напрежението около Ормузкия проток ескалира

Междувременно Иран до голяма степен блокира трафика през стратегическия морски път, като заплашва и атакува кораби, преминаващи през протока.

Ормузкият проток е ключов световен маршрут за превоз на петрол, природен газ и торове. Преди началото на войната той беше отворен за корабоплаване.

Съветници предупреждават Тръмп за дълъг конфликт

На фона на ескалацията съветници от Белия дом, сред които вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, са предупредили президента на САЩ Доналд Тръмп, че конфликтът с Иран може да продължи до края на мандата му, съобщава „Уолстрийт Джърнъл“, позовавайки се на американски официални представители.

Според изданието предупреждението е било отправено по време на частни разговори в Белия дом. Съветниците са заявили пред Тръмп, че Техеран може да продължи да се съпротивлява на американския натиск, което потенциално би удължило конфликта до отвъд встъпването в длъжност на следващия американски президент през януари 2029 г.

Експлозии край Ормузкия проток, докато Иран и Оман напредват със споразумение за корабоплаването

Това би означавало конфликтът да продължи и след края на настоящия президентски мандат на Тръмп.

Предупреждението на съветниците рязко контрастира с публичните изявления на американския президент, отбелязва Ройтерс.

Вчера Тръмп заяви, че очаква войната да приключи „веднага след“ междинните избори в САЩ през ноември. По думите му Иран се опитва да повлияе на изборите, но няма да може да поддържа съпротивата си още дълго.

На този фон експлозиите в района на Ормузкия проток допълнително засилват напрежението около един от най-важните морски маршрути за световната енергетика.