Танкер е съобщил за две експлозии в непосредствена близост до него, докато е преминавал през Ормузкия проток край бреговете на Оман, съобщи Службата за морски търговски операции на Великобритания (UKMTO), цитирана от Ройтерс.

По информация на службата инцидентът е станал на около девет морски мили югоизточно от оманския град Кумзар. Корабът и екипажът му не са пострадали, а засега няма данни за замърсяване на околната среда. Причината за експлозиите не се уточнява.

Случаят идва в момент, когато Техеран и Маскат обявиха напредък в преговорите за нов маршрут за корабоплаване през стратегическия Ормузки проток.

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Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че Иран и Оман са постигнали взаимно разбирателство относно географските координати на корабния маршрут, а съвместно изявление е във финален етап на подготовка, при условие че няма намеса на трети страни.

По думите му преговорите между двете държави са „професионални“ и „напредват“, но евентуалното споразумение само по себе си няма да гарантира сигурността на един от най-важните морски търговски коридори в света.

Според високопоставен ирански източник и двама регионални представители, цитирани от Ройтерс, предложеното споразумение ще даде на Техеран контрол върху корабите, които навлизат в Персийския залив през Ормузкия проток. Източниците определят това като една от най-значимите отстъпки към Иран досега. Те обаче отхвърлиха твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че сделката за отваряне на протока е неизбежна, като подчертаха, че предстои да бъдат уточнени ключови детайли.

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На този фон Пакистан изрази надежда, че постигнатият напредък ще създаде условия за възобновяване на диалога между Вашингтон и Техеран.

„Надяваме се споразумението за Ормузкия проток да отвори пътя към възобновяването на преговорите, по-специално на техническите обсъждания между Иран и САЩ“, заяви говорителят на пакистанското външно министерство Тахир Андраби, цитиран от Франс прес.

Ормузкият проток е един от най-натоварените морски маршрути в света, през който преминава значителна част от световния износ на петрол и втечнен природен газ. Затова всяко напрежение или промяна в режима на корабоплаване в района се следи внимателно от международните пазари и световните сили.