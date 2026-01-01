Иранските държавни медии съобщиха, че ирански търговски кораб е бил ударен край остров Кешм в Ормузкия проток. При атаката е загинал един човек, а четирима са били ранени.

Иранската държавна информационна агенция ИРНА цитира губернатора на Кешм, който обвини „терористичен враг“ за нападението. Засега няма официално потвърждение кой стои зад атаката.

САЩ не са поели отговорност за инцидента. Американските сили вече са атакували кораби под ирански флаг в рамките на продължаващия конфликт между Вашингтон и Техеран.

Инцидентът се случва на фона на сериозно нарушаване на корабоплаването през Ормузкия проток – един от най-важните маршрути за световните енергийни доставки. Трафикът през протока остава значително под нивата отпреди конфликта, а новите атаки засилват опасенията за доставките на петрол.

Друг кораб е бил ударен в протока

Отделно, друг кораб е бил ударен от снаряд, докато е преминавал през Ормузкия проток, съобщи Центърът за морски търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO).

При удара е избухнал пожар, а местните власти са помогнали за евакуацията на екипажа. Не са съобщени подробности за националността на кораба или за жертви при този инцидент.

Кораб с индийски екипаж е бил атакуван край Оман

Индийското Министерство на външните работи съобщи, че корабът MT El Gaia, плаващ под панамски флаг, е бил атакуван край бреговете на Оман. На борда е имало 14 индийски граждани.

„От 14-те индийски членове на екипажа 13 са спасени досега“, заяви говорителят на министерството Рандхир Джайсвал. Операцията по издирването на изчезналия моряк продължава.

Засега не е ясно дали MT El Gaia е корабът, за който съобщават иранските власти.

Отложени са разговорите за Ормузкия проток

На фона на напрежението Иран и държавите от Персийския залив трябваше да обсъдят управлението на корабоплаването през Ормузкия проток на среща в Оман.

В неделя обаче външният министър на Оман Бадр Албусаиди съобщи, че срещата е отложена „в интерес на консенсуса“. Саудитска Арабия е поискала промени в предложения текст, а Бахрейн е заявил, че няма да участва.

Иран настоява, че протокът може да бъде отворен при определени условия. Президентът Масуд Пезешкиан заяви, че Техеран ще отвори водния път, ако САЩ прекратят блокадата си.

Хутите засилват атаките в региона

Междувременно подкрепяните от Иран хути в Йемен поеха отговорност за атака срещу саудитска военна база в района на Шарура.

Говорителят на групировката Яхя Сари заяви, че са били използвани балистични ракети и дронове срещу складове за оръжие и командни центрове. Саудитските власти не са потвърдили всички твърдения на хутите.

Хутите също така разшириха присъствието си в района на Червено море и поеха контрол над стратегическия остров Перим, разположен край протока Баб ел Мандеб. Развитието поражда опасения, че два от най-важните морски маршрути за световната търговия – Ормузкият проток и Баб ел Мандеб – могат да бъдат засегнати едновременно. RReuters+1

Новите атаки вече оказват влияние върху енергийните пазари. Цената на петрола се повиши рязко на фона на опасенията за прекъсване на доставките от региона.