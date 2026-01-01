Иран и Оман са постигнали договорка, която обаче не предвижда незабавното отваряне на Ормузкия проток, а очертава само базовите условия за това, съобщи полуофициалната иранска агенция Тасним, цитирайки ирански представител.

По думите му, договорката е само първа стъпка за утвърждаването на суверенитета на Иран над протока, а отварянето му зависи изцяло от това дали САЩ ще приемат иранските условия, посочва Ройтерс.

Иран: Отварянето на Ормузкия проток зависи от САЩ

Сред договорените условия са маршрутът за влизане в Персийския залив да преминава изцяло през ирански териториални води, а част от маршрута за изход също да преминава през тях.

Източникът допълни, че договорката предвижда южният маршрут за преминаване през Ормузкия проток да остане затворен въпреки настояването на САЩ да бъде отворен.

Ирак е изразил съгласие да участва в насрочената за понеделник среща в Оман за ситуацията около Ормузкия проток, каза още източникът, цитиран от агенция Тасним.