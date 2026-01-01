Хидроложката обстановка в българския участък на Дунав остава усложнена заради ниското ниво.

Това съобщиха от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав". При водомерните постове при Русе и Ново село е отчетен застой. При Силистра е регистрирано повишение с четири сантиметра.

Ситуацията с нивото на Дунав остава динамична

При останалите водомерни постове в българския участък се регистрират понижения, които варират между един и три сантиметра. По информация на дирекция „Речен надзор“ в Русе към Изпълнителната агенция „Морска администрация“ през последните 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път.

В сила са всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Нивото на река Дунав край Русе днес е минус 122 см спрямо условната кота нула. Прогнозата за идните два дни е то да спадне с още два сантиметра.