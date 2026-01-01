Продължават минималните колебания на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. Това показват данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

При пост Силистра е отчетено повишение с 2 см. При водомерен пост Русе се отчита застой на нивото. При Лом е отчетено понижение с 3 см, при Свищов и Оряхово - с 2 см, а при Никопол и Ново село - с 1 см.

Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път.

Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

Хидроложката обстановка остава усложнена.