Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа. При водомерните постове Русе, Силистра и Оряхово е отчетен застой.

Нивото на река Дунав леко се повишава през последното денонощие

Това показват данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

При Ново село е отчетено повишение с 4 см, а при Никопол и Видин - с по 1 см. Понижение със 7 см е отчетено при Свищов, а при Лом - с 3 см.

Дунав, Сава и Тиса падат под критичните нива за корабоплаване

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път.

Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена.