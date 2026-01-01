Нивото на река Дунав в българския участък е 1,80 метра под ниското корабоплавателно ниво. Това съобщи за БТА изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" Ивелин Занев.

Той обясни, че по тази причина в българския участък почти няма възможност за корабоплаване. "Застой в нивото на река Дунав е отчетен за последните 24 часа при водомерните постове край Русе и Силистра", каза още Занев. При Ново село, Видин, Лом, Оряхово, Никопол и Свищов е отчетено понижение с между един и два сантиметра.

По информация на дирекция "Речен надзор" в Русе към Изпълнителна агенция "Морска администрация" през последните 24 часа няма нови заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път.

Хидроложката обстановка остава усложнена. В сила са всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

Нивото на река Дунав при Русе днес е минус 125 см спрямо условната кота нула. Прогнозата за идните два дни е то спадне с още три сантиметра.