Нов спад на нивото на река Дунав с един сантиметър е отчетен за последните 24 часа при водомерни постове Никопол, Русе и Силистра.

Минимално понижение на нивото на река Дунав

Това показват данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. При Видин, Оряхово и Свищов е отбелязан застой. При пост Лом е отчетено повишение с 3 см, а при Ново село, нивото се е повишило с 1 см.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма плавателни съдове които да са заседнали в или извън фарватера.

Ситуацията по реката обаче остава динамична, тъй като в северозападната част на страната се наблюдава леко покачване - с 3 см край Лом и с 1 см при Ново село. При всички останали водомерни постове се отчита застой.

Продължава да е критично нивото на река Дунав

Въпреки ниските води, към момента няма заседнали плавателни съдове в нашия участък на Дунав. Заради сложната навигационна обстановка обаче остават в сила въведените ограничения за газенето на преминаващите кораби.

Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.