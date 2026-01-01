От 15 септември до 15 октомври 2026 г. Администрацията на президента приема документите на студенти и ученици за отпускане на стипендия за образование от инициативата „Подкрепи една мечта“, съобщава прессекретариатът на държавния глава.

Право да получат еднократна финансова помощ за образование имат студентите в първи курс, за които са изпълнени следните условия: в 11-ти и/или 12-ти клас да са били настанени в социална услуга или приемно семейство и да са завършили средното си образование през 2026 г. с общ успех от дипломата не по-малък от 4.00. Право на стипендията имат и студенти в първи курс, завършили средното си образование през 2026 г. в специалните училища за ученици със сензорни увреждания с успех над 4.00, както и учениците в 12-и клас, настанени в социална услуга или приемно семейство, които през учебната 2025/2026 г. са завършили с отличен успех 11-и клас.

Средствата за еднократната стипендия за студентите в първи курс и учениците в 12-и клас се набират по време на дарителската кампания, която президентската администрация организира ежегодно.

Условията и редът за получаване на еднократната финансова помощ от инициативата на президента „Подкрепи една мечта“, както и образци на заявленията за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на президентската институция. Младежите трябва да попълнят заявленията и да приложат към тях посочените в правилата необходими документи, посочват от президентството.

През миналата година еднократна финансова помощ за образование в рамките на инициативата на президента получиха 15 студенти в първи курс и осем отлични ученици в 12-и клас. Стипендията за студентите бе в размер на 5000 лв., а за учениците – 2517 лева.