Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще заседава в понеделник, 14 септември, като основен акцент в дневния ред е определянето на линията на бедност за страната от 1 януари 2027 г.

Заседанието ще започне в 11:00 часа в Гранитната зала на Министерския съвет.

Социалните партньори ще обсъдят проекта на Постановление на Министерския съвет за определяне на размера на линията на бедност за 2027 г. Предложението е внесено от министъра на труда и социалната политика.

Социалните партньори разглеждат промени в трудовото и осигурителното законодателство

В дневния ред са включени и две законодателни инициативи, свързани с Кодекса на труда.

Първият законопроект е за изменение и допълнение на Кодекса на труда с № 52-654-01-97. Той е внесен от Свилен Трифонов и група народни представители.

НСТС ще разгледа и Законопроект за допълнение на Кодекса на труда с № 52-654-01-114, предложен от Галя Василева и група народни представители.

След обсъждането на социалните партньори предстои предложенията да продължат по съответния законодателен ред.