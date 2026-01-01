Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира за заседание днес от, 23 юни, от 12 часа в Гранитната зала на Министерския съвет.

В дневния ред на заседанието са включени четири законопроекта, свързани с промени в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.

Социалните партньори ще обсъдят законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Венко Сабрутев и група народни представители.

Предстои разглеждането и на два законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, също внесен от Венко Сабрутев и група народни представители, и друг, внесен от Мартин Димитров и група народни представители.

В дневния ред е включен още законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен отново от Сабрутев и група народни представители.