36-годишен мъж беше открит мъртъв в района на Лъвов мост в София. Трима души са задържани по случая, като се разследва убийство, съобщиха от СДВР.

По първоначална информация мъжът е бутнат от моста в коритото на реката. Свидетели разказват пред БНТ, че жертвата и негов съсед от кв. "Христо Ботев" се скарали за 10 евро и за трева. Така се стигнало до схватката, при която 36-годишният е бутнат от моста в реката.

От Спешна помощ съобщиха за NOVA, че сигналът е подаден в 18:00 часа. Свидетели са подали информация, че трима души хвърлят човек от моста.

Медицинският екип е пристигнал на мястото за четири минути, като само е констатирал смъртта на мъжа.

По първоначална информация задържаните са на възраст между 20 и 30 години.

Образувано е досъдебно производство.

На място има и екипи на пожарната.