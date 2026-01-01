Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на икономиката, инвестициите и индустрията е назначен Левент Орхан Мемиш, съобщиха от правителствената пресслужба.

Кой е Левент Мемиш?

Левент Орхан Мемиш е български политик и икономист, роден на 3 юли 1985 г. в Силистра. Владее английски и турски език.

Той е син на Орхан Мемиш, дългогодишен кадър на ДПС и бивш народен представител във Великото народно събрание.

Политическа кариера

Левент Мемиш влиза в активната парламентарна политика след изборите през юни 2024 г., когато е избран за депутат от листата на ДПС в 20 МИР – Силистра. След разцеплението в партията напуска парламентарната група на ДПС и застава на страната на Ахмед Доган.

На парламентарните избори през октомври 2024 г. е избран отново за народен представител от коалицията „Алианс за права и свободи“ (АПС), формирана около Ахмед Доган.

В 51-вото Народно събрание е председател на Комисията по електронно управление и информационни технологии, както и член на Комисията по културата и медиите.