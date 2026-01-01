Дете на 3-години почина в ДКЦ "Изток" в Пловдив, потвърдиха от полицията.

Сигналът е получен тази сутрин на тел. 112 в 9:30 часа. Родителите го отвели в здравното заведение. Приела ги личната лекарка. Тя започнала да оказва първа помощ, викнала и Спешен екип, но детето починало.

"Нямаме информация какво е погълнало", коментираха пред "24 часа" от здравното заведение. И уточниха, че личният лекар е там под наем и не е под юрисдикцията на управителя д-р Ралица Спасова.

Аутопсия ще установи какво е погълнало детето и каква е причината за смъртта. ДКЦ "Изток" обслужва квартал "Изгрев" и съседния "Столипиново".

Води се досъдебно производство. Смъртта на дете винаги се е приемала като трагедия, коментират лекари. И признават, че най-тежко е да съобщиш на родители за фатален край.