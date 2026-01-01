Гърция е любима лятна дестинация за хиляди български семейства. Близо е, морето е прекрасно, а с кола стигаш точно докъдето поискаш. Но именно зад волана се крият най-честите изненади за туристите. Гръцката полиция е особено строга за коланите, телефона, скоростта, алкохола, паркирането и особено през лятото, за всичко, свързано с огъня.

Добрата новина е, че правилата са прости и логични. Златното правило е едно: ако шофирате с приета скорост, всички в колата са с колани, багажът е в багажника, а автомобилът е паркиран коректно - почти сигурно няма да имате проблеми. Ето подробно какво е важно да знаете.

Документи, които да носите със себе си

Шофьорска книжка

Талон на автомобила

Лична карта или паспорт

Зелена карта (силно препоръчителна)

Пълномощно, ако автомобилът е чужд или служебен

Задължително оборудване в колата

Гръцките изисквания за оборудване са по-строги от това, с което сме свикнали. Носете:

Пожарогасител — прахов, тип S2, 2 kg

Аптечка по стандарт DIN 13164:2022

Светлоотразителна жилетка

Предупредителен триъгълник

Шофиране и глоби

Тук гръцките санкции са най-чувствителни за портфейла:

Шофьор без колан → 350 € и 30 дни без книжка

Пътник без колан → 150 € за пътника плюс 150 € за шофьора (коланите са задължителни за всички, включително на задната седалка)

Телефон в ръка → 350 € и 30 дни без книжка

Превишение с над 50 км/ч → до 700 € и отнемане на книжката

istock

Необезопасен багаж — чанти и куфари върху седалките могат да бъдат санкционирани като опасни предмети

Два местни навика, които е добре да знаете: в Гърция е прието по-бавният автомобил да отстъпи вдясно (дори в банкета), за да пропусне по-бързия — това е въпрос на култура на пътя. Освен това обратните завои са ограничени и на много места се санкционират — не правете обратен завой, освен ако е изрично разрешен.

Ако те хванат с алкохол зад волана

Гръцките санкции за алкохол растат стръмно и бързо стигат до затвор:

0.50–0.80‰ → 350 €, 30 дни без книжка и спиране на автомобила

0.80–1.10‰ → 700 €, 90 дни без книжка и спиране на автомобила

над 1.10‰ → около 1200 € глоба, 6 месеца без книжка, отнемане на регистрационните номера, временна конфискация на автомобила и затвор

При повторно нарушение → 2000–4000 €, лишаване от книжка за 7–10 години и значително по-тежки наказания

Затвор е възможен при над 1.10‰, при отказ от тест, при рецидив или при инцидент.

Деца в автомобила

Правилата са хармонизирани с европейските и се спазват строго:

0–3 години → само в детско столче

до 12 години или под 1.35 м → задължително столче или бустер

над 12 години или над 1.35 м → стандартен колан

Дете на предна седалка е позволено само ако има подходящо столче, а при обратно монтирано столче въздушната възглавница задължително трябва да е изключена.

Пушене в колата и на обществени места

Гърция има специално правило за защита на децата: забранено е да се пуши в автомобил, в който има дете под 12 години. Ако в колата няма дете, пушенето не е забранено, но не бива да пречи на безопасното управление.

На обществени места пушенето е забранено в закрити помещения, обществени сгради и транспорт.

Без книжка и до 2 000 евро глоба за ползване на телефон зад волана в Гърция

Изхвърлянето на фасове се санкционира особено строго:

От кола → около 150 € глоба, възможно отнемане на книжка за 40–60 дни, плюс допълнителна глоба от пожарната (200 € до 5000 € в пожароопасен период или зона)

На плаж → около 200 € до 5000 €, според риска и сезона, като в някои случаи се третира като престъпление

Паркиране

Не паркирайте:

пред контейнери за смет

пред входове, гаражи и рампи

върху пясък, трева и дюни

на спирки, пешеходни пътеки и пожарни хидранти

на места за хора с увреждания (това води до тежки санкции — глоба и отнемане на книжка/номера)

Важно е да знаете, че репатрирането на автомобила и свалянето на номерата се прилагат реално, а не само на хартия.

istock

На плажа

В Гърция плажът е обществен и достъпът до него е безплатен. Никой не може да ви задължи да наемете шезлонг, за да влезете на плажа или да стигнете до морето — плаща се само ако ползвате чадър или шезлонг. През 2026 г. все още има много плажове, на които чадърите и шезлонгите са „безплатни срещу консумация“, а значителна част от плажа остава свободна за хора със собствени чадъри и кърпи.

Същевременно плажът е строго защитена зона. Спазвайте местните правила — банският е задължителен дори за малките деца (или плувни пелени). Най-тежко наказвани са:

Диво къмпингуване → 300 € и възможно наказателно производство с до 3 месеца лишаване от свобода

Палене на огън или барбекю → много строги санкции, а при пожар се стига до наказателна отговорност

Коли върху плажове, дюни и защитени зони → при блокиране на достъпа глобите могат да достигнат до 60 000 €

Палатки по плажове, гори, археологически обекти и други обществени места са забранени.

Пожарна безопасност — внимавайте особено през лятото

Това е темата, по която Гърция е най-безкомпромисна. Забранено е:

паленето на огън в природата

барбекю извън специално обозначени места

огън на плажа, дори малък лагерен огън

изхвърлянето на фасове извън определените места

паркирането върху суха трева или борови иглички — нагорещеният катализатор може да предизвика пожар

Глобите за нарушения на противопожарните правила достигат до 50 000 €, а при причинен пожар следват и наказателни санкции, включително съдебно преследване.

Пътувате с домашен любимец

Ако водите куче или друг любимец, задължително носете:

микрочип

европейски паспорт

валидна ваксина против бяс (ако е поставена наскоро — валидна 21 дни след поставянето)

Животното трябва да е обезопасено в колата. На плажа достъпът зависи от типа плаж: на див или празен плаж кучето обикновено е разрешено и може да плува, но на градски, организиран плаж или плаж със Син флаг е забранено.

Накратко преди да потеглите

Гърция не „гони“ туристите — наказва конкретни и предвидими нарушения. Сложете коланите, дръжте телефона настрана, не превишавайте, не сядайте зад волана след алкохол, паркирайте на разрешено място и бъдете изключително внимателни с огъня и фасовете през лятото. Така остава само хубавото от пътуването.

Информацията е с обобщителен характер. Правилата и размерите на глобите в Гърция могат да се променят, а някои санкции зависят от сезона и конкретната зона. Преди пътуване проверявайте актуалните изисквания в официални източници.