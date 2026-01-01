Елиза Чолакова записа исторически успех в българския конен спорт. Младата българка спечели надпреварата от Световната купа по прескачане на препятствия, проведена на конна база в село Царацово край Пловдив.

18-годишната ни състезателка се превърна в най-младия ездач, завоювал победа в турнир от Световната купа в България. Заедно с коня си Юпитер тя спечели най-престижното изпитание Diamond Tour, преодолявайки без грешка паркура с височина на препятствията до 155 сантиметра.

Чолакова финишира за 48.17 секунди и заслужено се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка.

Успехът на младата българка е поредно доказателство за развитието на родния конен спорт и донесе силен повод за гордост пред българската публика на международния турнир в Царацово.