Недоволство от предложеното десетократно увеличение на минималните санкции за нарушения с дронове изразиха от Асоциация „Обединено Дрон Общество“ и още 14 организации от авиационния сектор, дрон индустрията, роботиката и свързани общности. Според тях заложените промени в Закона за гражданското въздухоплаване предвиждат непропорционално високи глоби, които могат да засегнат както професионални оператори, така и любители.

Позицията е изпратена до министъра на транспорта и съобщенията и до Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ в рамките на общественото обсъждане на законопроекта.

Организациите заявяват, че подкрепят целите на измененията, свързани с повишаване на безопасността, синхронизирането на българското законодателство с европейските правила и по-ефективното прилагане на санкциите. Те обаче възразяват срещу предложението минималният размер на глобите за нарушения с дронове да бъде увеличен от 1500 на 15 000 евро, като максималната санкция остане 50 000 евро.

По думите на председателя на „Обединено Дрон Общество“ Антон Пулийски подобен подход не отчита разликата между тежките нарушения, които създават реален риск за въздушното движение, и административните пропуски без вредни последици.

От асоциацията предлагат долната граница на санкциите да остане 1500 евро, а да бъде увеличен единствено максималният размер на глобата до 50 000 евро. Според тях така ще бъде възможно сериозните нарушения да се наказват значително по-строго, без по-леките случаи да водят до несъразмерно тежки санкции.

В становището се посочва, че операторите на дронове работят в среда с множество административни изисквания, постоянно променящи се ограничения и специални зони за полети. Според организациите това създава предпоставки за неволни нарушения, като пропуски при подновяване на регистрация, неправилна преценка на временни ограничения или първо нарушение от регистриран оператор.

По думите им подобни случаи не бива да се наказват със същите минимални санкции като нарушения, които застрашават безопасността на въздухоплаването. Те предупреждават, че високите глоби могат да засегнат сериозно фотографи, видеооператори, авиомоделисти, спортни клубове, любители, както и малки фирми, за които минималната санкция може да бъде съизмерима с годишния им оборот.

Организациите изразяват опасения и че прекалено високият минимален праг може да обезкуражи регистрацията и легалната експлоатация на дронове, което вместо да подобри контрола, би могло да доведе до обратен ефект.

В позицията се отбелязва още, че липсва достатъчна статистическа обосновка за увеличаването на минималните санкции. Според подписалите я не са представени данни за броя на регистрираните оператори, извършените проверки, наложените наказания и инцидентите с дронове.

Сред предложенията им са санкциите да се диференцират според тежестта на нарушението, при първо нарушение без вредни последици да се прилага предупреждение, както и да се предвидят по-ниски прагове за физически лица, които извършват полети с нестопанска цел. От организациите заявяват готовност да участват в експертен диалог по законопроекта.