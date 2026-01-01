За временни промени в организацията на движение в участъци от магистрала „Тракия“ и по републиканската пътна мрежа в областите Кюстендил и Кърджали предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

По „Тракия“

От 10 до 13 август за премахване на крайпътна растителност и почистване на отводнителни окопи временно ще се промени организацията на движението в участъци от автомагистрала „Тракия“ в областите София и Сливен.

На 10 август от 6:30 ч. до 13 ч. за почистване на растителност в района на Ихтиман (от 46-и до 56-и км) в платното за София ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Движението ще се осъществява в активната и изпреварващата.

От 11 до 13 август между 8 ч. и 17 ч., за косене и почистване на отводнителни окопи в отсечката от 229-и до 255-и км на АМ „Тракия“ поетапно ще се работи в двете платна, а между 250-и и 263-ти км – в платното за Бургас. При изпълнение на дейностите временно ще бъде ограничен достъпът до аварийната лента, а трафикът ще преминава в активната и изпреварващата.

Кюстендил

За краткотрайни ремонти временно ще се променя организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в област Кюстендил.

От 10 до 14 август между 7 ч. и 16:30 ч. ще се почистват окопи и шахти в отсечката от 37-и до 56-и км на АМ „Струма“. Дейностите ще се извършват поетапно и в двете посоки на движение. При реализацията им временно ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, а превозните средства ще преминават в активната.

В същия период от 6 ч. до 17 ч. ще се изкърпва настилката по път I-1 в района на Дупница (от 331-ви до 333-ти км), като последователно ще се ограничава преминаването в едната лента, а движението ще се пропуска двупосочно в лентата, в която не се работи.

Също през следващата седмица на път I-6 ГКПП „Гюешево“ - Кюстендил – София, между 7 ч. и 17 ч. ще се изкърпва участъкът от км 0 до 42-ри км. При изпълнение на текущите дейности последователно ще се затваря едната лента за движение, а трафикът ще се пренасочва в свободната.

От понеделник до петък ще продължи работата и по полагане на маркировка по път I-1 София – Благоевград, в участъка между Дупница и Благоевград и по път III-107 Кочериново – Рилски манастир, в отсечката от км 0 до 31-ви км.

Кърджали

От 10 до 14 август за ремонтни дейности и премахване на рекламни съоръжения временно ще се променя организацията на движение в участъци от път I-5 Кърджали – Маказа, на територията на област Кърджали.

От понеделник до петък между 8 ч. до 17 ч. ще се извършват изкопни, насипни дейности и изграждане на банкети по път I-5 в района на с. Черноочене (от 322-ри до 323-ти км). При изпълнение на работите трафикът няма да се ограничава, но движението ще се осъществява в стеснена пътна лента.

По същото време ще се отстраняват рекламни съоръжения и в отсечката между гр. Кърджали и Момчилград (от 346-и до 373-ти км). Необходимо е шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, тъй като платното ще е частично стеснено.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира водачите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.