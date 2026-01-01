Сред десетките еврейски тийнейджъри, отседнали за международна програма за обучение на младежки лидери в Банско, е имало и няколко нидерланци от еврейската организация „Бне Акива“. Това съобщава днес нидерландският всекидневник „Алгемейн Дагблад“ в обзор по темата.

Статията е озаглавена „България отвръща на скандала със „Зиг Хайл“ с нидерландци: „Самите еврейски младежи са предизвикали безредици в хотела“. Припомня се, че по-голямата част от групата е от Италия.

Самите еврейски младежи, които бяха подложени на словесни нападки с лозунги като „Зиг Хайл“ пред хотела си в българското Банско, са предизвикали сериозни безредици, пише вестникът, като се позовава на изявленията на полицията и хотела.

Инцидентът, при който група мъже в черни тениски с черепи пред хотела са отправили хитлеристки поздрав, вече доведе до дипломатически скандал и гневни реакции, особено от Италия.

Българските власти отхвърлят обвиненията в антисемитизъм и посочват ролята на еврейските младежи. Според тях те са били отговорни за продължилия седмици шум и други форми на безредици, пише българската новинарска агенция БТА, посочва статията.

„Алгемейн Дагбрад“ пише, че 14-годишен нидерландски младеж, който е бил обиждан, първоначално е искал да разкаже историята си, но по-късно е бил спрян от своята организация. „Бне Акива“ не може да бъде намерена нито по телефона, нито по имейл за коментар, отбелязва изданието.

Статията подробно отразява хронологията на скандала, като цитира и други български медии, които отразяват изказвания на българските институции: президент, външно министерство, община Банско.