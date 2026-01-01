Премиерът Румен Радев коментира пред журналисти напрежението в Банско и други актуални теми. "Вие сами знаете, че българският народ е категорично е доказал през вековете своята толерантност към различни етноси и религии. През Втората световна война България спаси цялата своя еврейска общност и даде морален урок на цяла Европа, който не бива да забравя. В традициите на нашето общество е да не приема всякакви прояви на антисемитизъм. Както е и случая от вчера - ние сме реагирали и сме осъдили езика на омразата", припомни премиерът.

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"Искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклемят България да се запознаят с фактите, преди да коментират страната си. Искам да призова всички, които посещават България да спазват законите на страната ни, да уважават достойнството, да спазват благоприличие и да не провокират напрежение със своето поведение", каза той.

Припомняме, че в сряда от полицията съобщиха за случай със словесна агресия между български и италиански младежи пред хотел в Банско, по който е образувана преписка, докладвана в компетентната прокуратура. Всички участници в инцидента са установени, изяснено е, че българските младежи са непълнолетни, казаха от българското вътрешно министерство.

За договора с "Боташ"

Премиерът бе запитан протоколът от договора за замразяването на договора ще стане ли публично известен. "Обърнете се към търговските дружества, само те имат право, ако решат", каза премиерът.

Високотехнологичен индустриален парк в Доброславци

Радев е на летище „Доброславци“, където ще бъде изграден „Високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център - Доброславци".

"Летището преустанови активна летателна дейност преди 25 години, по време на правителството на Гълъб Донев взехме важно решение да обособим икономическа зона в Доброславци, която да се възползва от огромния потенциал на това място да привлича инвестиции в областта на високите технологии. След 3 години застой - днес сме напът да изпълним със съдържание тази стратегическа за страната ни възможност. Днес отваряме вратите за иновативни български компании, иновативни български бизнес лидери, които имат високи амбиции и доказан глобален . Днес подписваме меморандум за разбирателство между българското правителство и Starbase Europe", каза Радев.

Най-сетне ще започнем изграждането на това, за което говоря от 2020 г. – национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса, така че българската държава да може да ръководи важни процеси в различни обществено-икономически сфери, допълни премиерът и подчерта, че този проект ще даде тласък на общините в региона.

Присъстват и вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов.