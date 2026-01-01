Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Силите за отбрана на Украйна не са провеждали никакви операции във водите на България, където тази нощ бяха атакувани два кораба. Той направи изявлението в традиционното си видеообръщение към нацията, публикувано в YouTube канала на канцеларията на президента, предаде Укринформ.

"Тази нощ във водите на България бяха атакувани два цивилни кораба. Единият потъна, другият претърпя сериозни щети. Съчувстваме на всички пострадали. Украинските Сили за отбрана не са провеждали никакви операции в този район на морето“, отбеляза Зеленски.

Атака с дронове в български води

Президентът информира, че в момента украинските власти чрез разузнаването и специалните служби изясняват цялата налична информация за тази поредна атака в Черно море срещу граждански кораби. Зеленски заяви, че тази поредна трагедия с цивилни плавателни съдове е продължение на руските опити да превърнат западната зона на Черно море в абсолютно непригодна за корабоплаване.

"Уточнен е целият обем от данни с българската страна: нашите военноморски сили се свързаха с колегите си в България. Установено е, че това е руска комбинирана атака с морски и въздушни дронове“, заяви украинският държавен глава, цитиран от Укринформ.

Президентът отбеляза, че е възложил на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), Министерството на отбраната на Украйна, украинското разузнаване и на всички украински служби да си взаимодействат максимално пълно с партньорите, за да имат и те, и Украйна повече възможности за защита. Зеленски благодари на всички, които в момента реагират принципно на подобни атаки от страна на Руската федерация.

Премиерът потвърди: Атакувани са два търговски кораба, екипажът на единия е в неизвестност (ВИДЕО)

Той припомни, че в навечерието на това събитие е бил поразен кораб във водите на Румъния. "Сега - България. Руснаците планират точно това - постоянно да увеличават ескалацията. Техните дронове вече постоянно навлизат в Молдова и това не е първата атака срещу кораби в Черно море във водите на наши партньори. Постоянно продължават и атаките срещу нашите пристанища. Трябва да има ясна реакция на тази руска агресивност. Необходими са абсолютно категорични ответни действия“, подчерта президентът.

Министър-председателят Румен Радев съобщи днес на среща с институциите в Министерския съвет, че около 3:00 часа тази нощ са атакувани два търговски кораба с дронове - морски и въздушни. Той посочи, че и на двата кораба са нанесени поражения. Единият кораб, плаващ под флага на Того, е потънал. Вторият атакуван кораб е получил поражения и на борда му е възникнал пожар. Екипажът е евакуиран. Двама ранени са транспортирани с плавателен съд на Военноморските сили към Варна, където са мобилизирани медицински екипи от Военноморската болница. Единият е с травма на главата, а другият – с изгаряния, каза областният управител на града Марио Смърков. За екипажа на потъналия кораб няма абсолютно никаква информация, допълни той.